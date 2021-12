Coronavirus, oltre duemila nuovi positivi in Sicilia. Nell'Isola e in Italia record dall'inizio della pandemia

Record di nuovi positivi dall'inizio della pandemia in Sicilia e in Italia. Sono 2.078 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nell'Isola su 41.651 tamponi eseguiti e il tasso di positività è al 4,9%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.410 i casi Covid nell'Isola. I decessi sono 15, di cui 14 tutti dei giorni precedenti. La Sicilia, oggi si trova all’ottavo posto per contagi, al primo c’è la Lombardia con 12.913 casi, al secondo posto il Veneto con 5.023 casi, al terzo il Piemonte con 4.304 casi, al quarto la Campania con 3.599 casi, al quinto posto il Lazio con 3.006 casi, al sesto l’Emilia Romagna con 2.860 casi, al settimo posto la Toscana con 2.780 casi.

Attualmente in Sicilia ci sono 23.635 positivi al Coronavirus, di cui 568 ricoverati in regime ordinario, 76 in terapia intensiva e 22.991 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 317.074, mentre i decessi a 7.396. Da inizio pandemia sono stati 348.105 i positivi dell'Isola.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 410 casi, a Catania 432, a Messina 393, a Siracusa 131, a Ragusa 100, a Trapani 121, a Caltanissetta 176, ad Agrigento 268, a Enna, 47.

A livello nazionale, sono 44.595 i nuovi casi positivi al Covid, mai così tanti dall’inizio della pandemia (febbraio 2020). Il precedente record risale al 13 novembre dello scorso anno, quando i casi furono 40.902. Ieri i casi di positività al coronavirus erano stati 36.293. 'Boom' di tamponi, 901.450 processati (ieri 779.303) con un tasso di positività in crescita al 4,9% (+0,3%). In risalita il numero dei morti, 168 (ieri 146) per un totale di 136.245 vittime. Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari che sono 178 in più rispetto a ieri (+163) per 8722 complessivi. In crescita le terapie intensive: 1023 i pazienti (+13 rispetto a ieri) con 93 ingressi al giorno.

