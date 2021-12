Covid, aumentano i casi scoperti negli aeroporti siciliani

La Regione almeno per il momento non dovrebbe mettere in campo nuove restrizioni nonostante il trend dei contagi sembra destinato a salire per effetto delle feste natalizie. Resta comunque alto il livello d’attenzione anche sulla variante Omicron di cui ieri è stato scoperto il terzo caso allo scalo del “Falcone e Borsellino” di Palermo. Osservati speciali sono appunto gli aeroporti, i porti e lo Stretto di Messina, i luoghi di frontiera da cui transitano i turisti ma anche moltissimi siciliani che rientrano nell’Isola dall’estero o da altre regioni italiane per trascorrere Natale e Capodanno con i parenti. A lanciare l’allarme è il commissario per l’emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, che ieri ha partecipato al consueto punto della situazione settimanale tenuto dal dirigente generale dell’assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca.

