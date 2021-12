Zona arancione: cosa prevede, cosa si può fare e i divieti

La zona arancione scatta quando l’incidenza settimanale dei nuovi contagi è compresa tra 150 e 250 casi ogni 100mila abitanti. Sono tante le regole e i divieti previsti con e senza super green pass.

LE REGOLE DELLA ZONA ARANCIONE

Mascherine

In zona arancione, come in gialla, la mascherina è obbligatoria all’aperto e al chiuso.

Spostamenti tra regioni e comuni

In zona arancione si può uscire dal comune e dalla regione se non per motivi di lavoro, salute, necessità con il green pass base. È consentito in tutti i casi raggiungere le seconde case o fare rientro al proprio domicilio.

Ristoranti e bar

In zona arancione aperti solo per chi ha il super green pass. Per gli altri servizio take away o a domicilio. I non vaccinati non possono consumare al bancone o nei tavoli all’aperto.

Negozi

In zona arancione negozi e supermercati rimangono tutti aperti, compresi parrucchieri e centri estetici e non serve il green pass. I centri commerciali e gli outlet rimangono aperti ma nei giorni festivi e prefestivi (eccetto supermercati, alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi) può entrare solo chi ha il super green pass può entrare.

Alberghi

Rimangono aperti ma solo con green pass base.

Trasporti

Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea basta il green pass base. Stessa cosa per il trasporto scolastico, anche dedicato, dai 12 anni compiuti.

Attività ricreative

Cinema, teatri, spettacoli, stadi, eventi sportivi, musei, mostre, discoteche, parchi di divertimento, sale scommesse, centri culturali e ricreativi sono accessibili soltanto a chi ha il super green pass.

Palestre e piscine

In zona arancione, sia all’aperto che al chiuso, sono aperte solo con a chi possiede il super green pass. Chi non lo ha, può fare attività sportiva all’aperto nei parchi o nei circoli sportivi, senza usare gli spogliatoi. Gli impianti sciistici rimangono aperti solo per chi ha il super green pass.

