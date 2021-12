Covid, la Sicilia torna oltre i mille casi al giorno: impennata anche nei ricoveri

Sono 1037 i nuovi contagi in Sicilia, con l'Isola che supera di nuovo dunque la fisiologica quota dei mille casi in un giorno. Molto lontana, comunque, dai preoccupanti dati ad esempio del Veneto, che è a quota 4000. Otto le vittime, mentre continuano a salire i ricoveri, arrivati a quota 474.

Il tasso di positività riscende al 3%. L'isola resta al settimo posto per contagi, dopo Veneto ( 4.088 casi), Lombardia (3.830), Lazio (1.921), Piemonte (1.853), Emilia Romagna (1.845), Campania (1.304). Gli attuali positivi sono 16.906, con un aumento di 402 casi. I guariti sono 627 mentre le vittime sono 8 e portano il totale dei decessi a 7.295.

Sul fronte ospedaliero sono 474 ricoverati, con 24 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 48, quattro casi in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province, Palermo conta 222 casi, Catania 252, Messina 117, Siracusa 103, Ragusa 14, Trapani 111, Caltanissetta 49, Agrigento 136, Enna, 33.

Sono 20.677 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.712. Sono invece 120 le vittime in un giorno, ieri erano state 98.

© Riproduzione riservata