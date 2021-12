Vaccino anti-Covid, in Sicilia al via le prenotazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni: come fare

Via alla vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni: scatta da oggi, anche in Sicilia, la fase della prenotazione. Le somministrazioni partiranno giovedì, visto che le prime 132 mila dosi sono attese nell'Isola nella giornata di mercoledì.

Come prenotare

Basterà prenotare attraverso la piattaforma dedicata e raggiungibile selezionando l’apposito banner del sito regionale dedicato (https://www.siciliacoronavirus.it) o direttamente all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e sul sito della Fiera del Mediterraneo https://fiera.asppalermo.org/site/vaccini. Sarà possibile prenotare anche chiamando il numero verde 800.00.99.66, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18. Per fissare l’appuntamento sarà necessario indicare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare.

Quale vaccino verrà somministrato

Il vaccino pediatrico anti Covid-19 approvato dall’EMA per la fascia d’età 5-11 anni è quello di Pfizer-Biontech e ha lo stesso principio attivo di quello per gli adulti (vaccino a mRna). La dose è di circa un terzo rispetto agli adulti. La vaccinazione avviene in due dosi a tre settimane di distanza l’una dall’altra.

Dove verranno somministrate le dosi

Saranno 65 i centri vaccinali dell'Isola dove verranno vaccinati i piccoli. Ospedali e hub si stanno attrezzando al meglio per accogliere i bambini, dai pediatri ed infermieri vestiti con abiti colorati e da super eroi a strutture vaccinali con pareti colorate e giochi per far trascorrere in maniera più allegra possibile il periodo che intercorre tra quando si arriva a quando si attende subito dopo la somministrazione. A Palermo le somministrazioni avverranno nel padiglione 20 A della Fiera del Mediterraneo, all'ospedale "Di Cristina", al Cto e a Villa delle Ginestre. A Catania le vaccinazioni verranno effettuate nei sei ospedali dotati di reparti pediatrici: San Marco, Garibaldi Nesima, Cannizzaro e gli ospedali di Biancavilla, Acireale e Caltagirone (15-18). A Messina, invece, ci sarà un'area all'interno dell'hub destinata ai bambini.

Vaccini, aumenta la platea

Da oggi, dunque, viene ampliata ancor di più la platea dei vaccinati in tutta Italia e rimane esclusa, momentaneamente, la fascia 0-4 anni. Oggi il via alle prenotazioni per la fascia dai 5 agli 11 anni anche in Lazio, Liguria ed Emilia Romagna. Era già possibile prenotare nei giorni scorsi, invece, in Piemonte, Toscana e Lombardia.

Green pass non obbligatorio per i bambini

Il ministero della Salute ha precisato ancora una volta che i bambini sotto i 12 anni sono esenti dal green pass. "Il decreto legge - rileva il ministero - stabilisce con chiarezza che i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il green pass". Anche se è lo stesso ministero a ricordare che "la certificazione verde Covid-19 è rilasciata a prescindere dall'età sebbene fino al compimento del dodicesimo anno di età i bambini siano esentati da qualsiasi utilizzo per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è obbligatoria".

A Messina medici vestiti da supereroi per somministrare le dosi a bambini

Superman, Spiderman, Capitan America, Ironman ma anche regina Elsa e principessa Anna e altri costumi di personaggi liberamente ispirati e tratti da noti cartoni animati, fumetti e film di fantascienza animeranno gli hub vaccinali di Messina, Milazzo e Patti. Protagonisti medici, infermieri e personale sanitario, tutti pronti a mascherarsi da supereroi per rendere l’adesione alla campagna vaccinale, da parte dei più piccoli, un momento divertente e che allontani la paura della puntura. Partiranno nella prossima settimana nell’area metropolitana di Messina i vaccini anti Covid per la fascia da 5 a 11 anni in tutti i punti vaccinali e contestualmente l’iniziativa «Hub Village Heroes», ideata e promossa dall’Ufficio emergenza Covid guidato dal commissario Alberto Firenze. «Come per altri progetti che il nostro ufficio ha portato avanti nell’estate e nei mesi scorsi - spiega Firenze - abbiamo pensato di rendere più sereno il vaccino ai bimbi, spesso timorosi di siringhe e camici, trasformando gli operatori in personaggi ispirati, in modo assolutamente libero, a supereroi e supereroine o a protagonisti di cartoni di grande successo. Siamo sicuri che i genitori apprezzeranno questo ulteriore sforzo da parte nostra per incentivare il più possibile la vaccinazione e tutelare i nostri figli dal rischio del contagio - sottolinea il commissario -. I vaccini in questo anno hanno ampiamente dimostrato, dati alla mano, di essere molto efficaci nella lotta contro questo maledetto virus e farci tornare ad una vita quasi normale; ora dobbiamo essere tutti pronti ad affrontare il 2022 con prudenza ma con maggiore serenità di poter difendere anche i bambini dall’eventuale positività», conclude Firenze.

