Maltempo in Sicilia, ancora aerei dirottati da Palermo a Catania: sabato allerta gialla

Il maltempo continua a flagellare Palermo e la provincia, mettendo in ginocchio anche i trasporti. La Gesap, che gestisce l'aeroporto "Falcone-Borsellino", ha annunciato tramite i social che altri due aerei sono stati dirottati a Catania a causa del maltempo il volo per il capoluogo siciliano proveniente da Venezia e il volo, sempre diretto a Palermo, proveniente da Napoli.

In più, il Ryanair che dal "Falcone Borsellino" doveva volare verso Roma attualmente è in ritardo di circa due ore. E' il secondo giorno che si registrano disagi al trasporto aereo di Palermo. Ieri due voli, provenienti da Milano Linate e da Verona, erano stati dirottati sempre al Fontanarossa.

Quello di Verona, durante "discesa" per l'atterraggio l'aereo, era entrato in un'area di forte turbolenza. Erano le 18,20 circa e a Palermo e in provincia si era già abbattuto un violento nubifragio. Le condizioni climatiche a Trapani erano identiche e per questo si è deciso per l'aeroporto catanese.

L'aereo è poi giunto a Catania alle 19,48 e alle 21 i passeggeri sono saliti sui pullman diretti uno a Palermo, in piazzale Giotto, e due all'aeroporto di Punta Raisi.

La Protezione civile regionale ha diffuso intanto un avviso di allerta meteo gialla valido fino alle ore 24 di domani, sabato 11 dicembre. Previste precipitazioni anche a carattere di rovescio, venti forti, temporali e grandinate.

© Riproduzione riservata