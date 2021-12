Regionali, bonus straordinari: premiati forestali e musei

I dipendenti più premiati sono quelli degli assessorati al Lavoro, all’Agricoltura e ai Beni Culturali. Quelli che più di tutti riceveranno bonus per gli straordinari sono gli agenti del Corpo forestali e i custodi dei musei (ma non solo loro).

Questo è scritto negli accordi che tutti i sindacati hanno firmato col governo per dividere fra gli 11 mila funzionari i 27,2 milioni di premi e i 10,6 di straordinari (3 in più dell’anno scorso malgrado nel 2021 la maggior parte del personale sia stato in smart working).

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

