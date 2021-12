In Sicilia si apre la strada per stabilizzare il personale impegnato contro il Covid

Un accordo fra quasi tutti i partiti che sostengono Draghi spinge per una maxi stabilizzazione del personale assunto negli ospedali e negli hub vaccinali durante l’emergenza Covid. Una porta d’accesso al posto fisso che si spalancherebbe anche per gli amministrativi e i tecnici.

In base alla norma inserita nella Legge di Stabilità che sta iniziando il suo cammino a Roma solo gli infermieri hanno certezza di vedersi trasformare l’incarico a tempo in un contratto stabile. In Sicilia in questa condizione sono oltre 4 mila fra infermieri e operatori socio-sanitari.

