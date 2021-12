Maltempo in Sicilia, in arrivo temporali e forte vento: è allerta gialla

Venerdì 3 dicembre nel segno del maltempo per la Sicilia che verrà investita da piogge e temporali per tutta la giornata. Proprio per questo la protezione civile regionale ha diffuso un'allerta meteo gialla per domani per il rischio idrogeologico e per condizioni meteo avverse.

Sull'isola sono previsti venti di burrasca con forti raffiche. Dalle prime ore di domani e per circa 24-30 ore previste precipitazioni sparse, accompagnate da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dunque torna l'instabilità mentre al Nord invece farà capolino il sole.

Possibili piogge forti sul settore ionico - come scrive 3bmeteo.com - con venti forti tra nordest e nordovest, da sudovest al Sud, mareggiate sulle coste esposte. In calo le temperature, ma l'instabilità dovrebbe lasciar spazio a un sabato più sereno su tutta la Sicilia.

