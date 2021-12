Coronavirus, il bollettino: contagi in calo in Sicilia, stabili i ricoveri negli ospedali

Sono 662 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 32.711 tamponi processati, con un tasso di positività del 2%. Giovedì scorso i contagi erano stati 655 ma con un tasso di positività del 2,3%, a conferma che la curva epidemica continua la sua crescita ma in modo più moderato. Altre quattro le vittime del virus nell'Isola, mentre i guariti sono 748.

Stabile la situazione negli ospedali: sono 307 i pazienti ricoverati in area medica, uno in meno rispetto a ieri; 44 invece i posti letto occupati in terapia intensiva (+1), con tre nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Sono 12.560 gli attuali positivi nell'Isola, di cui 12.209 in isolamento domiciliare. Il contagio nelle singole province vede Palermo con 81 casi, Catania 186, Messina 105, Siracusa 74, Ragusa 18, Trapani 85, Caltanissetta 47, Agrigento 65, Enna, 14.

In Italia sono in tutto 16.806 nuovi casi di contagio al Covid (una settimana fa 13.764) su 679.462 tamponi, con un tasso di positività stabile al 2,5%. Settantadue i decessi (ieri 103) per un totale di vittime da inizio pandemia pari a 134.003. Aumentano anche i pazienti ricoverati che sono 5.298, ossia 50 in più di ieri, così come quelli in terapia intensiva che sono 698 (+12).

Anche oggi la regione con il maggior numero di casi è il Veneto (2.873), davanti a Lombardia (2.620), Lazio (1.810), Emilia Romagna (1.464) e Campania (1.271). Il numero totale di casi da inizio pandemia è di 5.060.430. I dimessi/guariti sono 4.717.556 (+7.650 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 208.871 (+9.088). Di questi, 202.875 sono in isolamento domiciliare.

© Riproduzione riservata