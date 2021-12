Forestali siciliani, la Uil: «La Regione non paga i lavoratori da mesi»

«A chi in malafede o per ignoranza si ostina a parlare di stipendificio, vorremmo far sapere che i forestali siciliani stanno continuando ad assicurare il loro lavoro prezioso per i cittadini e il territorio anche se la Regione è in ritardo di due mensilità. Tre, addirittura, a Palermo e Agrigento. Niente paghe anche per i dipendenti dei Consorzi di bonifica». Lo afferma il segretario generale della Uila Sicilia, Nino Marino, insieme con il segretario della Filbi-Uila, Enzo Savarino.

Marino e Savarino aggiungono: «È sempre difficile indicare se è a causa della burocrazia o della politica che migliaia famiglie di lavoratrici e lavoratori siciliani stanno soffrendo difficoltà e disagi, certo è che così si penalizzano risorse fondamentali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale. Perché questo fanno Forestale e Consorzi di bonifica, ancor più se messi nelle condizioni di operare al pieno delle proprie potenzialità come oggi non avviene».

«La Uila - aggiungono i due esponenti sindacali - è pronta a ogni iniziativa contro chi nega diritti elementari, qual è quello alla giusta e tempestiva retribuzione. Purtroppo, la Regione è puntualmente fuori orario. E noi siamo costretti ancora una volta a una denuncia pubblica in difesa dei forestali, peraltro nella stragrande maggioranza precari, e del personale degli enti di Bonifica».

Marino e Savarino concludono: «Il governo Musumeci, che pure invoca sempre più fondi europei, sia coerente e si allinei ai principi di transizione ecologica. Rivendichiamo investimenti, non elemosine e spesa improduttiva. Li rivendichiamo a favore di professionisti della lotta al dissesto idrogeologico e della riforestazione, priorità per questa Isola flagellata da uragani mediterranei e malapolitica, da roghi e malaburocrazia».

