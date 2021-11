Giornalista palpeggiata da un tifoso in diretta tv, indagini e indignazione

Le immagini rimbalzano sui social e non lasciano margine a dubbi: un tifoso viola uscito dallo stadio in cui la Fiorentina è stata sconfitta fuori casa dall’Empoli palpeggia la cronista sportiva di Toscana Tv Greta Beccaglia. La giornalista lo riprende dicendogli che «Non puoi fare questo, mi dispiace» e per tutta risposta il collega in studio le dice di «non prendersela». Il video, diventato virale appena 24 ore dopo che in tutto il mondo si è celebrata la giornata contro la violenza sulle donne, ha sollevato un’ondata di indignazione, di cui si sono fatte portavoce anche molte parlamentari italiane. E sui social c’è chi chiede che la società calcistica, la tifoseria, ma anche il giornalista in studio e soprattutto il palpeggiatore siano chiamati a rispondere dell’accaduto.

L’emittente regionale «Toscana Tv si è subito schierata al fianco della giornalista Beccaglia. Il direttore Marco Talluri afferma: «Un gesto orribile e oltraggioso. Ogni giorno è #25novembre finché vivremo questi momenti medioevali. L’episodio andato in onda in diretta non è stato l’unico di cui è stata vittima la giornalista e non possiamo accettare di stigmatizzare questi comportamenti come goliardate o atteggiamenti da dover mettere in conto. Si tratta di modi di pensare maschilisti che vanno chiamati con il loro nome: molestie». Toscana Tv, prosegue la nota, «sarà al fianco di Greta in qualunque azione voglia intraprendere. Non è accettabile che una donna, o qualunque persona, possa sentirsi minacciata in qualsiasi modo nello svolgere il suo lavoro». Toscana Tv «si dissocia da tutte le reazioni che tendono a minimizzare l’accaduto».

Sul caso sono state avviate le indagini e si sono registrate moltissime reazioni, soprattutto dalla politica, di condanna per il gesto e solidarietà per la giornalista.

