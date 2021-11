Violenza sulle donne, un posto libero rosa in tribuna autorità al "Barbera" 

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il mondo dello sport e del calcio in particolare è presente con varie iniziative. Il Palermo conferma l'impegno a sostegno di tutte le donne che ogni anno vengono uccise: sono 109 dall'inizio dell'anno, l'8% in più rispetto all'anno scorso, 63 per mano del partner o dell'ex.

Un posto "rosa" sempre libero

Da più di due anni nella tribuna autorità dello stadio "Renzo Barbera" di Palermo c'è un posto rosa, che rimane sempre libero. Anzi occupato, idealmente, da una delle oltre 100 donne che ogni anno in Italia vengono uccise, quasi sempre da partner o ex. Quel posto rimarrà sempre lì: il 25 novembre per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e ogni altro giorno dell'anno, finché 100 non diventerà 0.

Trapani-San Luca, biglietto ad 1 euro per tutte le donne

Anche il Trapani, club impegnato nel campionato di serie D, girone I, aderisce alla Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Al Provinciale per dire no alla violenza sulle donne. L'iniziativa della Società per la partita di domenica - si legge in una nota del club granata - . Il 25 novembre 2018, in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo inaugurato presso lo Stadio Provinciale due murales, realizzati su iniziativa dei sindacati Cgil, Cisl e Uil e dei Comuni di Trapani ed Erice. Abbiamo scelto un luogo altamente simbolico, qual è lo stadio, per rinnovare l'impegno della comunità nel dire NO alla violenza non solo fisica, ma anche verbale e psicologica contro le donne, e per la promozione della parità di genere. Oggi rinnoviamo quell'impegno, con lo stesso spirito, invitando tutte le donne presso il nostro Stadio, la nostra casa, in occasione della gara Trapani-San Luca, che si giocherà domenica alle 14.30. Il biglietto per tutte le donne, in tutti i settori, ha il prezzo simbolico di 1 euro e si può acquistare presso la biglietteria ufficiale in via Sicilia - Stadio Provinciale di Trapani, a partire da oggi pomeriggio alle 16.30".

© Riproduzione riservata