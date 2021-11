In un doppio intervento in mare, Sea Watch ha tratto in salvo nelle ultime ore un totale di 175 persone. Nel primo intervento l’ong ha prestato soccorso ad un gommone sovraccarico con 102 naufraghi a bordo. Successivamente, altre 73 persone sono state salvate da un’altra imbarcazione in difficoltà. «Abbiamo adesso a bordo 368 persone in attesa di un porto sicuro», scrive Sea Watch in un post pubblicato su Twitter.

© Riproduzione riservata