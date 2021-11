LA STORIA

Ritrova il suo motorino "Ciao" rubato 23 anni prima

Tatiana Bellizzi di

Lui è salernitano, il ciclomotore è stato recuperato dai carabinieri in un paesino della Puglia. Il primo giro nella stessa caserma dei militari. «Va ancora alla grande. Non so ancora se lo terrò per me o lo regalerò ai miei figli»