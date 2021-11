Covid e stato di emergenza, il governo pensa alla proroga: ecco cosa può accadere

Il prossimo 31 dicembre scadrà lo stato di emergenza proclamato dal governo per contrastare la pandemia Covid. Cosa succederà a partire dall'1 gennaio 2022? L'esecutivo pensa già a una proroga ma difficile capire per quanto. Inoltre la misura, introdotta il 31 gennaio 2020, è estendibile al massimo fino a 24 mesi, dopodiché serviranno degli accorgimenti ad hoc.

Lo stato di emergenza ha permesso di disporre misure come le zone rosse, l’obbligo delle mascherine all’aperto, il distanziamento sociale, fare ricorso ai Dpcm e ha messo in funzione organismi quali il commissario straordinario, attualmente Francesco Paolo Figliuolo, e il Cts, Comitato tecnico scientifico. Vengono inoltre snellite le procedure di approvazione di leggi e decreti.

"Sullo stato d'emergenza il governo deciderà nelle giornate immediatamente precedenti alla scadenza", ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute. La decisione arriverà quindi a dicembre ma per un'estensione del provvedimento oltre il 31 gennaio 2022 occorrerà qualche accorgimento legislativo. Lo stato di emergenza infatti, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 1/2008, non può superare i dodici mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori dodici.

