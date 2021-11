Bianca Gascoigne: "Soffro di dismorfismo corporeo", cosa è e quali sono i sintomi

Bianca Gascoigne svela un suo segreto a Ballando con le Stelle, il programma su RaiUno condotto da Milly Carlucci: "Anche se le persone mi dicono che sono bella e sexy io non mi vedo così. Mi vedo brutta". La modella ha confessato di soffrire di un disturbo, che la porta a non accettare il suo corpo. Si tratta della dismorfobia, per la quale sta cercando di curarsi.

Bianca Gascoigne, la confessione

Bianca, figlia dell'ex calciatore Paul Gascoigne, in una clip prima dell'esibizione in pista, ha scelto la sua lingua madre, l'inglese, per svestire i panni della bomba sexy e raccontare una parte della sua vita privata mai svelata. "Soffro di dismorfofobia - ha spiegato nel video - ho problemi con l'immagine del mio corpo. Non penso di essere carina, non mi piace il mio fisico, la mia figura. Ho visto alcuni medici e ci sto lavorando". La modella poi aggiunge: "Anche se io dimagrissi non mi vedrei bella lo stesso. Non riesco a vedermi come mi vedono gli altri, quando mi dicono che sono bella. Forse apprezzerò il mio corpo quando diventerò mamma, perché allora il mio corpo avrebbe fatto qualcosa di buono e bello".

Cosa è la dismorfobia o dismorfismo corporeo

Il dismorfismo corporeo, o disturbo da dismorfismo corporeo, è un disturbo mentale. Le persone affette possono concentrarsi sulla dimensione o sull’aspetto di una specifica parte del corpo. Una persona affetta da dismorfismo corporeo può trascorrere molte ore al giorno preoccupandosi delle imperfezioni percepite nel proprio corpo, sebbene questi problemi appaiano minori o siano impercettibili agli altri. La persona può anche pensare che alcune parti del proprio corpo siano brutte, non attraenti, deformate, può anche vergognarsi del proprio aspetto a tal punto da evitare di uscire.

Quali sono i sintomi della dismorfismo corporeo

I sintomi possono iniziare lentamente o insorgere improvvisamente e sono: trascorrere molte ore al giorno preoccupandosi dei difetti del corpo percepiti, controllare costantemente il proprio aspetto allo specchio, convinzione che il proprio aspetto attiri l’attenzione, in modo negativo, si evitano situazioni sociali, in maniera tale da non essere visti dagli altri. In molti casi, le persone affette da dismorfismo corporeo arrivano anche a vergognarsi di parlare con il medico delle proprie preoccupazioni o non ritengono che queste siano un problema.

