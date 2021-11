Rasi, consulente del commissario Covid: «La quarta ondata non risparmierà i bambini»

«La variante delta e la quarta ondata non risparmieranno i bambini». A sottolinearlo è Guido Rasi, ex direttore dell’Ema e consulente del commissario straordinario all’emergenza Covid, ai microfoni di «Sabato anch’io» su Radio Rai 1. «Il vaccino serve a proteggere loro stessi - ricorda Rasi - è questo il grido di dolore lanciato dai pediatri».

Il ciclone della quarta ondata fa paura, torna il coprifuoco in Europa. È allarme rosso in Germania e Belgio, l’Austria isola i no vax, l’Olanda va in lockdown parziale per tre settimane, è il primo paese europeo a farlo.

