Addio estate di San Martino, pioggia e vento sino a venerdì

Quest’anno l’estate di San Martino non ci sarà, sarà decisamente un flop. Un vortice ciclonico che da più giorni staziona nei pressi delle Isole Baleari influerà anche il clima di molte regioni italiane. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il vortice condizionerà il tempo su molte regioni almeno fino a venerdì, dopo di che un altro ciclone è pronto a minare il tempo del weekend.

Nei prossimi giorni le regioni che risulteranno più piovose saranno la Sicilia, inizialmente il Nordovest e il Lazio e localmente la Sardegna. Sul resto d’Italia il sole farà sempre fatica a sbucare dallo spesso strato di nuvole che coprirà il cielo.

Nel corso del weekend un’altra bassa pressione, stavolta in arrivo dalla Francia, si inserirà nella circolazione depressionaria agganciandosi a quella preesistente e inviando una perturbazione. Sia sabato e sia domenica tutte le regioni del Nord torneranno ad essere bagnate dalle piogge, così come gran parte del Centro Italia e solo localmente il Sud (qui soprattutto i settori ionici). Sotto il profilo termico non sono attese particolari variazioni se non un fisiologico calo termico in presenza di precipitazioni.

Nel dettaglio:

- Mercoledì 10. Al nord: piogge al Nordovest, asciutto altrove. Al centro: piogge in Sardegna e coste di Lazio e Toscana. Al sud: ancora maltempo in Sicilia, forte in serata e nottata, piogge sparse in Calabria.

- Giovedì 11. Al nord: piogge in Piemonte, asciutto altrove, anche soleggiato nel pomeriggio. Al centro: al mattino piogge su Toscana e Lazio, poi sul sassarese. Al sud: maltempo in Sicilia.

- Venerdì 12. Al nord: più sole ovunque. Al centro: peggiora su bassa Toscana e Lazio con rovesci, piovaschi sulle Adriatiche. Al sud: instabile tra Sicilia e Calabria. Weekend spesso piovoso al Centro-Nord.

