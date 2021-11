Domenica di nuvole e pioggia in Sicilia e temperature in calo

Al mattino nuvolosità estesa sulle regioni peninsulari con isolati piovaschi associati; seguiranno temporanee schiarite pomeridiane, in attesa, da fine giornata, di un nuovo generale aumento della copertura con rovesci temporaleschi sull'area campana.

Sulla Sicilia nubi sempre più diffuse e consistenti con deboli piogge e locali rovesci che interesseranno le aree costiere e l’immediato entroterra dell’isola. Temperature minime in calo localmente sulla Sicilia centrorientale; in rialzo su rilievi abruzzesi e molisani, Campania, Basilicata e coste settentrionali calabresi; massime in diminuzione su Sicilia occidentale; in aumento, anche deciso, su Abruzzo e meridione peninsulare. Venti deboli meridionali al Sud e Sicilia. Mari da molto mossi ad agitati fino a sera.

