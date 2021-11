Covid, 359 i nuovi casi in Sicilia: ricoveri in calo, contagi giù nel resto d'Italia

Sono 359 i nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore, in lievissimo aumento rispetto a ieri. Due le vittime, una però risalente addirittura al 20 ottobre. Arrivano buone notizie dal fronte ospedaliero, con cinque ricoveri in meno rispetto a ieri, nonostante il fine settimana: sarà interessante capire domani, visto che solitamente di domenica le dimissioni sono comunque poche.

Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 7.777 (+205). I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 295.980 (+152).

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 68, Catania 108, Messina 57, Siracusa 43, Trapani 20, Ragusa 13, Caltanissetta 18, Agrigento 20 e Enna

In Italia, invece, sono 5.822 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 6.764. Sono invece 26 le vittime in un giorno (ieri 31).

