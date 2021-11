Ancora pioggia sulla Sicilia ma il tempo è in miglioramento

Al Sud e sulla Sicilia, cielo generalmente molto nuvoloso, con piogge sparse e brevi rovesci su Campania, Molise e Puglia settentrionale, solo occasionali sul resto del Sud e in definitiva attenuazione durante il pomeriggio.

Temperature minime in aumento su Sicilia e settori ovest di Calabria e Campania, in calo su Puglia, Basilicata; massime in diminuzione sulla Puglia settentrionale, in lieve aumento su Sicilia, specie settore nord. Venti da deboli a moderati orientali, con rinforzi anche di burrasca su Campania, e, da sud-est sulla Sicilia settentrionale.

Mari mossi, con moto ondoso in aumento su Tirreno, stretto di Sicilia e Jonio sud-occidentale.

