Allarme in 17 paesi dell'Agrigentino e del Trapanese: l’acqua è inquinata

Vi è mai successo che aprendo un rubinetto di casa l’acqua sia uscita di giallognola, quasi torbida? È quanto da alcuni giorni accade in quindici Comuni del trapanese e due dell’agrigentino serviti dal potabilizzatore di Sambuca. Un problema che sta creando non pochi disagi ai cittadini. Tutto sarebbe ricollegabile alla forte presenza di manganese. Il problema già dallo scorso 1 novembre viene monitorato da Siciliacque, subito intervenuto e che giusto ieri ha fatto sapere attraverso una nota ufficiale che: «Dopo aver riscontrato un aumento dei valori di manganese nell’acqua in ingresso al potabilizzatore di Sambuca, ha tempestivamente avviato una serie di misure correttive per poter rientrare nei parametri fissati dalla legge».

Sul Giornale di Sicilia in edicola un ampio servizio di Laura Spanò

© Riproduzione riservata