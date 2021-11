Covid, in lieve calo i casi in Sicilia: 372 i nuovi contagi, calano anche i ricoveri

Sono 372 i nuovi casi in Sicilia riscontrati nelle ultime 24 ore, in discesa rispetto ai 398 di ieri. Buona notizia, certo, anche perchè, e questo è un dato molto importante, sono in calo anche i ricoveri, con sei ospedalizzati in meno segnalati rispetto a ieri. Quattro le vittime, di cui tre dei giorni scorsi.

5.905 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 5.188. Sono invece 59 le vittime in un giorno (ieri 63).

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata