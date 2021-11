Wc rotti e niente acqua al polo tecnico di Palermo, tutti in smart working

Al Polo tecnico palermitano di via Ausonia si rompe il Wc e si torna in smart working per circa un migliaio di dipendenti, che dunque possono stare a casa.

La denuncia è arrivata dalla Cisl e Uil, che protestavano già da un pò per il problema. Un ufficio che si occupa dell'attività amministrativa della città che di fatto chiude perchè non funzionano i bagni, non c'è acqua ormai dal 28 ottobre. Perchè, oltre al danno la beffa, si è anche rotta l'autoclave e il Comune non riesce a ripararla. Non si capisce, tra l'altro, il perchè, anche se probabilmente è, anche lì, un problema di casse.

Fino a ieri c'era stata una riduzione dell'orario di lavoro, poi la Cisl e la Uil hanno lanciato l'allarme sulle condizioni igienico sanitarie al limite e per lo smart working. Che è stato concesso, alla fine, e non si dovranno recuperare, pare, nemmeno le ore di lavoro in ufficio.

© Riproduzione riservata