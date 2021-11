Tamponamento a Villabate, traffico nel caos sulla Palermo-Catania

Traffico nel caos sulla Palermo-Catania, in direzione del capoluogo etneo, per un tamponamento all'altezza di Villabate, un tratto sempre particolarmente delicato per la circolazione stradale, come dimostra l'incidente mortale dei giorni scorsi, con la morte dell'autista di un camion. Tre le auto che sono rimaste coinvolte, nessuno è rimasto ferito ma ci sono lunghe code, anche in uscita da Palermo.

Sempre sulla A19 e sempre in direzione Catania è provvisoriamente chiuso il tratto, in direzione Catania, in corrispondenza di Villarosa in provincia di Enna, per consentire la rimozione di carburante ed olio dispersi sul piano viabile.

Il traffico è deviato tra Caltanissetta ed Enna con uscita obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta e rientro ad Enna tramite la SS626 per Capodarso e la SS117bis.

Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.

