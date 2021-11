Olio in carreggiata, chiuso tratto della Palermo-Catania tra Caltanissetta ed Enna

Disagi e rallentamenti sull’autostrada A19 Palermo-Catania, dove è provvisoriamente chiuso il tratto, in direzione Catania, in corrispondenza di Villarosa in provincia di Enna, per consentire la rimozione di carburante ed olio dispersi sul piano viabile.

Il traffico è deviato tra Caltanissetta ed Enna con uscita obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta e rientro ad Enna tramite la SS626 per Capodarso e la SS117bis.

Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.

Lo svincolo di Caltanissetta è stata riaperto da qualche giorno, in seguito alla chiusura dovuta alle operazioni di demolizione del viadotto Salso, le cui ultime dieci campate erano state fatte brillare martedì scorso.

Grazie all’esecuzione degli interventi in più turni, è stato possibile riaprire lo svincolo con oltre un giorno e mezzo di anticipo rispetto alle previsioni.

Nel mese di novembre sarà attuata l’ultima fase che prevede la demolizione delle pile del viadotto.

© Riproduzione riservata