Coronavirus: in Sicilia quasi 400 contagi e tanti tamponi, scende il tasso di positività

Sono 398 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 33.413 tamponi e l'indice di positività è sceso all'1,2% (ieri era 2,9%). È quanto riporta il ministero della Salute. Ieri erano stati 382 i nuovi casi ma con molti meno test eseguiti. L'Isola scende al quinto posto per casi giornalieri. Stazionari i ricoveri, sette invece i decessi ma, come comunica la Regione Siciliana, si riferiscono tutti ai giorni precedenti. Sono 601 le persone guarite nelle ultime 24 ore. Rispetto a mercoledì della scorsa settimana c'è un 41% in più di casi giornalieri.

Attualmente ci sono 7.401 positivi al Covid in Sicilia, di cui 305 ricoverati in regime ordinario, 40 in terapia intensiva e 7.056 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 294.877 e i decessi a 7.029. Da inizio pandemia sono state 309.307 le persone contagiate dal Coronavirus nell'Isola.

A livello provinciale, sono 46 i nuovi contagi a Palermo, 194 a Catania, 8 a Messina, 34 a Siracusa, 38 a Trapani, 4 a Ragusa, 29 a Caltanissetta, 28 ad Agrigento e 17 a Enna.

A livello nazionale, ancora in crescita, anche se lievemente più attenuata negli ultimi giorni, la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 5.188, contro i 2.834 di ieri e i 4.598 di mercoledì scorso. Ma con il record di tamponi, 717.311, quasi 480mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende da 1,2% a 0,7%. I decessi sono 63 (ieri 41), per un totale di 132.224 vittime dall’inizio dell’epidemia. Tornano a calare le terapie intensive, 4 in meno (ieri +21) con 31 ingressi del giorno, e sono 381, mentre i ricoveri ordinari salgono ancora, +37 (ieri +129), 3.029 in tutto.

