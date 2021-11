Coronavirus, in Sicilia altri 295 casi e sale l'indice di positività. In crescita i ricoveri

Sono 295 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 7.004 tamponi processati e l'indice di positività sale al 4,2% (ieri 2,7%). È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 301 i nuovi casi su 11.204 tamponi processati. L’isola oggi si trova al quinto posto per contagi giornalieri, al primo c'è il Lazio con 445 casi. Salgono purtroppo i ricoveri in regime ordinario (+15) e in terapia intensiva (+3), anche se occorre ricordare che il dato risente delle pochissime dimissioni che avvengono la domenica. I guariti in 24 ore sono stati 106 e due le vittime, entrambi i decessi, però, sono relativi alla giornata di ieri, così come ha comunicato la Regione Siciliana.

Attualmente in Sicilia ci sono 7.384 persone positive al Covid, di cui 300 ricoverati in regime ordinario, 36 in terapia intensiva e 7.048 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 294.124, mentre i decessi a 7.019. Da inizio pandemia sono state 308.527 le persone contagiate dal Coronavirus nell'Isola.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 19 casi, a Catania 111, a Messina 55, a Siracusa 70 (ieri non era stato comunicato alcun dato), a Ragusa 4, a Trapani 7, a Caltanissetta 26, ad Agrigento 2 e ad Enna, 1.

A livello nazionale, invece, in calo la curva epidemica: sono 2.818 i casi nuovi di Covid contro i 4.526 di ieri. I tamponi sono 148.725 (ieri 350.170) per un tasso di positività che sale all’1,9% (+0,6%). In calo invece il numero dei morti: oggi 20 contro i 26 di ieri per un totale, da inizio pandemia, di 132.120 vittime. Cresce il numero dei pazienti che si trovano in terapia intensiva, +22 (ieri -4). Ora sono 364 in tutto con 33 ingressi giornalieri e continuano ad aumentare quelli ricoverati nei reparti ordinari: +109 contro i +47 di ieri per totale di 2.863 unità.

© Riproduzione riservata