Dopo Apollo l'Anas riapre le strade statali 194 e 114, ancora chiuso il ponte Alcantara

La Sicilia orientale torna gradatamente alla normalità dopo la paura per l’avvicinamento del Medicane.

E così, terminati gli interventi di messa in sicurezza, questa mattina sono state riaperte al traffico due statali che nelle ultime ore erano state chiuse per via degli allagamenti e in seguito alle condizioni meteo estreme. Il personale di Anas continua a lavorare per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Riaperti dunque i primi settecento metri della strada statale 194 “Ragusana”, dal km 0,300 al km 1,000, a Catania. Di nuovo auto in strada sulla statale 114 “Orientale Sicula” tra i km 137,300 e 144,200, ad Augusta, in provincia di Siracusa.

Ma il transito non è possibile ovunque: rimangono chiusi i primi 150 metri della strada statale 116 “Randazzo-Capo d’Orlando”, in prossimità del ponte Alcantara, per via del danneggiamento di una parte del parapetto del ponte.

Chiuso al traffico anche il tratto della statale 191 “di Pietraperzia” tra i km 39,200 e 43,760, tra Barrafranca e Mazzarino.

