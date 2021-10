Coronavirus, in Sicilia altri 285 nuovi casi e scende l'indice di positività

Sono 285 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 11.153 tamponi processati e l'indice di positività è sceso al 2,5% (ieri era 3,7%). È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 471 i nuovi casi su 12.651 test. E così dopo due giorni con numeri in salita, oggi lieve calo dei numeri. Per quanto riguarda i ricoveri sono 3 in meno in terapia intensiva, mentre i decessi comunicati, tre, riguardano i giorni precedenti.

Attualmente ci sono 7.162 positivi al Covid, di cui 285 ricoverati in regime ordinario, 33 in terapia intensiva e 6.844 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 293.754, mentre i decessi a 7.015. Da inizio pandemia sono state 307.931 le persone contagiate nell'Isola.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 10 nuovi positivi, a Catania 167, a Messina 5, a Siracusa 31, a Trapani 30, a Ragusa 1, a Caltanissetta 8, ad Agrigento 21 e ad Enna 12. Nel Catanese, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati ancora una volta tantissimi casi.

Anche a livello nazionale nuovi casi in calo: sono 4.878 nelle 24 ore, ieri erano stati 5.335, anche se prosegue il trend settimanale di crescita. I tamponi sono 477.352, tremila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende leggermente da 1,1% a 1%. I decessi sono 37 (ieri 33), per un totale di 132.074 vittime dall’inizio dell’epidemia. In calo le terapie intensive, 3 in meno (ieri +2) con 20 ingressi del giorno, e scendono a 346, mentre i ricoveri ordinari sono 49 in più (come ieri), e arrivano a 2.707. La regione con più casi odierni è la Campania (+629), seguita da Lombardia (+574), Lazio (+538), Veneto (+532) ed Emilia Romagna (+409). I casi totali sono 4.767.440.

© Riproduzione riservata