Elezioni all'Ordine dei giornalisti di Sicilia, si va al ballottaggio

Si è tenuta ieri, nella sede regionale dell'Ordine dei Giornalisti a Palermo in via Bernini 52 la seconda convocazione per votare il rinnovo dei Consiglieri regionali (fino a sei preferenze), dei Collegio dei Revisori dei conti (due preferenze) e dei Consiglieri nazionali (due preferenze).

Per il Consiglio nazionale si va al ballottaggio. Ecco le preferenze. Mario Francese 305, Riccardo Arena 293, Orazio Raffa 196, Salvatore Ferro 155.

Tutto da rifare anche per il Consiglio regionale: Filippo Mulè 273, Franco Nicastro 272, Roberto Gueli 268, Daniele Ditta 242, Eliana Marino 230, Tito Cavaleri 226, Filippo Romeo 216, Daniele Lo Porto 214, Angela Katia Scapellato 214, Tiziana Martorana 197, Maria Torrisi 178, Elisabetta Raffa 142.

Per il Collegio revisori, Vittorio Corradino ha ottenuti 311 voti ed è stato eletto. Ballottaggio per Viviana Sammito 218 che precede Salvatore Messina 189 e Antonio Ingallina 166.

Votazioni in modalità telematica e in presenza

Per la prima volta le elezioni si svolgono in modalità mista, telematica e in presenza, per cui si può decidere di votare in presenza o telematicamente. Sono ammessi al voto tutti gli iscritti negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti in regola con il pagamento delle quote d'iscrizione e in possesso di domicilio digitale (Pec). Non sono ammessi al voto gli iscritti che risultano sospesi (anche per mancanza di pec) dall’esercizio della professione.

Il 3 e 4 novembre il ballottaggio

Il ballottaggio si terrà il 3 e 4 novembre prossimi, on line, dalle ore 10 alle 20. Domenica 7 novembre in presenza (dalle 10 alle 20) nei seggi aperti nella sede dell'Odg Sicilia a Palermo in via Bernini 52, a Catania in Viale Ruggero di Lauria 121 e nella sede dell'Assostampa a Messina in via Piazza Antonello 3.

