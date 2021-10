Violenze del mister sui bambini a Palermo, c’è un’altra vittima: ora sono sei

C’è un altro bambino che accusa di abusi sessuali il finanziere Gianfranco Cascone. E ora sono sei. La novità è emersa ieri mattina durante il maxi incidente probatorio che si è svolto in un’aula particolare del nuovo palazzo di giustizia. Dentro c’erano sette bambini, tra i 9 ed i 12 anni, che hanno confermato le accuse al militare arrestato nello scorso agosto e assieme a loro una psicologa e il giudice per le indagini preliminari Nicola Aiello. Dall’altra parte della stanza, divisa con un muro, hanno preso posto il brigadiere Cascone, i suoi avvocati ed i pubblici ministeri. Un esame durato circa tre ore durante il quale i bimbi hanno ricostruito i fatti, come già erano stati descritti prima nell’ordinanza di custodia a carico del militare e poi nel rapporto investigativo redatto dagli agenti della squadra mobile. Questa volta però le dichiarazioni dei minorenni hanno avuto a tutti gli effetti il valore di prova, dato che sono state rese davanti al gip ed ai legali di Cascone e dunque in contraddittorio. Una vera e propria anticipazione del processo che il finanziere dovrà subire nei prossimi mesi. Nel corso dell’udienza è emerso il presunto nuovo caso di abuso, del tutto simile agli altri. Un bambino che fino ad oggi aveva detto di avere soltanto visto i palpeggiamenti che avrebbe fatto Cascone ad i suoi compagnetti, ieri ha detto di essere stato toccato anche lui. La violenza sarebbe avvenuta nella piccola piscina del centro sportivo-ricreativo della guardia di finanza in via Messina Marine a Palermo.

