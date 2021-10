Elezioni all'Ordine dei giornalisti di Sicilia, si vota per il rinnovo di presidente e consiglio

Elezioni all’Ordine dei Giornalisti della Sicilia per il rinnovo dei Consiglieri regionali, dei Collegio dei Revisori dei conti e dei Consiglieri nazionali. Per la prima volta le elezioni svolgono in modalità mista, telematica e in presenza, per cui si può decidere di votare in presenza o telematicamente. Il seggio virtuale è stato aperto in prima convocazione il 13 e 14 ottobre, in seconda convocazione ieri e oggi e per l’eventuale ballottaggio 3 e 4 novembre prossimi. I seggi in presenza nella sede dell'Odg Sicilia a Palermo in via Bernini 52, a Catania in Viale Ruggero di Lauria 121 e nella sede dell'Assostampa a Messina in via Piazza Antonello 3. Sono ammessi al voto tutti gli iscritti negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti in regola con il pagamento delle quote d'iscrizione e in possesso di domicilio digitale (Pec). Non sono ammessi al voto gli iscritti che risultano sospesi (anche per mancanza di pec) dall’esercizio della professione.

Necessario l'indirizzo digitale

Per potere esercitare correttamente il diritto di voto è necessario che i giornalisti siano muniti di indirizzo digitale (Pec) e di essere in regola con il pagamento delle quote: la regolarizzazione oltre i termini non consentirà il voto per via telematica, ma solo in presenza, versando la quota fino alla chiusura del seggio nella giornate di prima e seconda convocazione.

Quorum non raggiunto alla prima convocazione

A vuoto la prima convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale, del Consiglio regionale e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ordine dei giornalisti. Domenica 17 ottobre, non è stato infatti raggiunto il quorum. A Palermo non si è presentato alcun avente diritto al voto, né professionista, né pubblicista, mentre a Catania hanno votato solo due professionisti e sei pubblicisti e a Messina un solo pubblicista. Modesto anche il numero dei giornalisti che hanno votato on line, novità introdotta per la prima volta nelle votazioni dell'Ordine dei giornalisti: per via telematica hanno votato per il Consiglio nazionale solo 52 professionisti e 97 pubblicisti, mentre per il Consiglio regionale hanno votato 51 professionisti e 95 pubblicisti. Si tornerà dunque alle urne, in seconda convocazione, oggi (21 ottobre), voto on line, e domenica 24 ottobre, in presenza, nei tre seggi di Palermo, Catania e Messina. Nella Pec degli aventi diritto arriverà la password per potere procedere con il voto on line.

Le liste

Tre le liste di candidati in campo, due per i professionisti e una per i pubblicisti, anche se formalmente non sono previste candidature predefinite.

Professionisti. Nella lista "Fare Ordine" sono candidati per il Consiglio nazionale Riccardo Arena e Salvatore Ferro. Per il Consiglio regionale Franco Nicastro, Daniele Lo Porto, Tiziana Martorana, Filippo Mulè, Elisabetta Raffa e Angela Katia Scapellato. Per i Revisori regionali Salvatore Messina e Antonio Ingallina.

Nell'altra lista sono candidati per il Consiglio nazionale Giulio Francese e Orazio Raffa. Per il Consiglio regionale Roberto Gueli, Tito Cavalieri, Daniele Ditta, Eliana Marino, Filippo Romeo, Maria Torrisi. Per i Revisori regionali Vittorio Corradino e Viviana Sammito.

Pubblicisti. Candidato al Consiglio nazionale Santino Franchina. Candidati al Consiglio regionale Salvatore Li Castri, Tiziana Caruso, Salvatore Di Salvo. Revisore dei conti Roberto Immesi.

