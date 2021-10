Covid, in Sicilia scendono ancora i nuovi casi ma salgono i ricoveri. Catania provincia con più contagi giornalieri

Sono 231 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 12.558 tamponi processati e l'indice di positività è sceso all'1,8% (ieri era al 2,4%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 250 i nuovi casi su 10.068 tamponi. Numeri ancora in discesa, per il terzo giorno consecutivo, ma, stavolta, salgono i ricoveri in regime ordinario (+10), come spesso avviene il lunedì per le poche dimissioni del weekend. Sono 5 i decessi nelle ultime 24 ore di cui 3, come comunica la Regione Siciliana, sono avvenuti nei giorni scorsi e 321 i guariti.

Attualmente in Sicilia ci sono 10.653 positivi al Covid, di cui 345 ricoverati in regime ordinario, 42 in terapia intensiva e 10.266 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 284.339 mentre i decessi a 6.897. Da inizio pandemia sono state 301.889 le persone contagiate dal Coronavirus nell'Isola.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 30 casi, a Catania 97, a Messina 3, a Siracusa 20, a Trapani 35, a Ragusa 12, a Caltanissetta 23, ad Agrigento 5 e a Enna 6.

A livello nazionale, sono 1.516 i positivi ai test, ieri erano stati 2.278. Sono invece 34 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 27 di ieri. Pochi i tamponi, come sempre nel post-weekend: 114.776, 156 mila in meno. Tanto che il tasso di positività sale da 0,8% a 1,3%. In aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 10 in più (ieri -3) con 18 ingressi del giorno, e salgono a 374, mentre i ricoveri ordinari sono 37 in più (ieri -41), 2.688 in tutto.

