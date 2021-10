Palermo, la città-cantiere non si ferma mai: via a nuovi lavori e caos garantito

In arrivo nuovi cantieri su via Messina Marine a Palermo. Ieri sono stati consegnati i lavori per la realizzazione della rete fognaria a sistema separato che rientrano nel più ampio programma di sistemazione della condotta comunale. E non sono gli unici in una città dai mille cantieri aperti dei quali si conosce la data d’inizio dei lavori ma non quella della loro conclusione, che viene procrastinata negli anni. È sotto gli occhi di tutti l’iter interminabile del passante ferroviario, ancora in fase di ultimazione, come gli innumerevoli interventi sull’impiantistica sportiva.

Temi caldi su cui Gianluca Carnazza scrive ampiamente sul Giornale di Sicilia oggi in edicola con una mappa della città del disagio.

