Uccide una ragazza e ne ferisce altre due: arrestato nel Torinese

Entra in bar e accoltella una ragazza, uccidendola. Poi ne ferisce altre due. È accaduto nella notte in un bar di Luserna San Giovanni, nei pressi di Pinerolo, nel Torinese, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo. Il delitto nel bar Primavera, in via I Maggio. Non sono noti, al momento, i motivi del gesto.

I carabinieri del Comando provinciale di Torino stanno verificando se l’arrestato conoscesse la vittima o se, prima di accoltellarla, le abbia fatto delle avances.

