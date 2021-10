Il delitto del Torinese: uccisa per avere rifiutato le avances

È stata uccisa perché ha rifiutato delle avance, Carmen De Giorgi, 44 anni, colpita la scorsa notte con numerose coltellate alla schiena in una bar di Luserna San Giovanni, nel Torinese. I carabinieri hanno arrestato l’assassino, Mehdi Hounaifi, 34 anni di origine marocchina, disoccupato e in regola con i documenti di soggiorno.

Come ricostruito dai militari, l’episodio è avvenuto intorno all’1.20 all’interno del bar Primavera. Dopo aver rifiutato le avance dell’uomo, la vittima è stata colpita più volte alla schiena con un coltello da cucina con lama di circa 30 centimetri. A quel punto il 34enne ha aggredito altre due donne di 29 e 44 anni, ferendole in modo lieve, per poi darsi alla fuga a piedi in via Primo maggio, dove è stato fermato dai carabinieri. Le due donne ferite sono state ricoverate all’ospedale civile di Pinerolo, mentre il coltello utilizzando dal 34enne e il bar sono stati posti sotto sequestro. Il corpo della vittima è stata trasferito all’obitorio dell’ospedale di Torre Pellice per il successivo esame autoptico.

