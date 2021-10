Un piccolo aereo privato, è precipitato sopra un edificio in via Marignano, a San Donato Milanese (Milano). Sul posto sono appena arrivati i vigili del fuoco e la polizia e i mezzi di soccorso. Il velivolo e alcune auto e la palazzina sono in fiamme.

Dalle prime informazioni si tratterebbe di un volo privato partito da Linate con destinazione la Sardegna e con a bordo 6 persone.

