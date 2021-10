La Sicilia fa i conti: la zona bianca potrebbe arrivare lunedì

La Sicilia dal 4 ottobre dovrebbe passare in zona bianca. Ma il condizionale è d’obbligo. La decisione spetta alla cabina di regia ministeriale che oggi - primo ottobre - si riunirà per valutare la situazione Covid regione per regione.

«Al 24 settembre i valori relativi ai ricoveri risultavano al di sotto della soglia del 10% per le terapie intensive e del 15% per i reparti ordinari», spiega il matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo «Mauro Picone» del Consiglio nazionale delle ricerche. Per il passaggio in zona bianca, questi parametri dovrebbero rimanere al di sotto della soglia fissata dal governo almeno per due settimane. «Entrando in maniera effettiva in zona bianca lunedì 4 ottobre, la Sicilia – sottolinea il matematico - sarebbe in questa condizione solo da dieci giorni. È possibile che le istituzioni preposte decidano comunque il declassamento della regione, tenendo conto dei trend in discesa degli indicatori». Una eccezione del genere è già stata applicata alla Calabria a metà settembre.

