Intensificate le ricerche per trovare il velista di Capaci sparito in mare

Il raggio delle ricerche si è allargato dal punto in cui erano stati trovati alcuni resti della barca a vela Malandrina ma di Andrea Taormina, 50 anni, lo skipper di Capaci scomparso in mare martedì scorso, ancora nessuna traccia.

Proseguono le attività da parte della Capitaneria di porto e dei carabinieri nello specchio d’acqua da San Vito Lo Capo a Balestrate ma si stanno progressivamente estendendo ad altre zone nella speranza di riuscire a salvare l’imprenditore. Giovedì erano state trovate parti dell’imbarcazione nella zona di Castellammare del Golfo, in acque molto profonde. Secondo quanto verificato dalla Guardia costiera, il mare durante la traversata era calmo. I militari della Capitaneria di porto che coordinano le ricerche hanno sentito familiari e conoscenti. Dalle prime indagini non sembra che ci siano state collisioni.

© Riproduzione riservata