La carica dei 3500 alla Rap di Palermo

Ci sono 76 aspiranti candidati per ognuno dei 46 posti messi a concorso dalla Rap, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo. Ha raggiunto il numero di 3500 il conteggio delle domande pervenute per partecipare alla selezione. Il conto definitivo si potrà fare solamente fra qualche giorno, quando anche le ultime buste spedite in extremis saranno arrivate a destinazione. Nelle ultime 48 ore prima della data di scadenza del bando si è avuta un’accelerazione e circa altri mille pretendenti hanno presentato richiesta di partecipazione.

