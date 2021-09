Coronavirus, tornano a salire i contagi in Sicilia: nuovi 600 casi, ma continua il calo dei ricoveri

Sono 647 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia su 21.480 tamponi processati. Il tasso di positività aumenta al 3%. Tornano quindi a salire i contagi, superando di nuovo quota 600, dopo giorni in cui si registrava un netto calo. Ma - dato positivo - continuano a diminuire i ricoveri, -30 nei reparti ordinari e -10 per le terapie intensive. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute.

Anche oggi la Sicilia è prima in Italia per numero di casi. Quindici i decessi di cui, spiega la Regione, quattro si riferiscono a ieri, sei al 21 settembre, uno al 20, un altro al 14, due al 5 settmbre e uno al 25 agosto. I casi totali salgono 295.212, le vittime a 6.756.

Gli attuali positivi sono 18.416, -817, di cui 17.760 sono in isolamento. I guariti oggi sono 1.449.

I ricoverati sono 574, trenta posti letto occupati in meno rispetto a ieri. 82 nelle terapie intensive, - 10. Si conferma quindi anche oggi il graduale calo dei ricoveri e dei malati.

A livello provinciale, boom di contagi a Catania, che registra praticamente la metà dei nuovi casi di oggi: sono 310 casi in tutta la provincia. A seguire, 105 a Siracusa, 75 a Messina, 60 a Trapani, 28 a Caltanissetta e Ragusa, 23 Agrigento, solo 12 nella provincia di Palermo e 6 a Enna.

Per quanto riguarda i dati nazionali, risulta ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 4.061, contro i 3.970 di ieri ma sopratuttto i 5.117 di giovedì scorso, a conferma di un trend settimanale intorno al -15%. Con 321.554 tamponi, 29 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende leggermente dall’1,4% all’1,3%.

I decessi nelle 24 ore sono 63 (ieri 67), con diversi recuperi di notifiche arretrate dalla Sicilia e 5 dal Lazio. Sono 130.551 le vittime totali da inizio epidemia.

Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 8 in meno (ieri -3) con 30 ingressi del giorno, e scendono a 505, mentre i ricoveri ordinari sono 146 in meno (ieri -141), 3.650 in tutto.

