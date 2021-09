Coronavirus, in Sicilia calano casi e incidenza ma Catania è la provincia con più contagi in Italia

Sono 514 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 12.507 tamponi processati, con un tasso di positività al 4,1%. Prosegue il calo della curva epidemiologica: rispetto a lunedì scorso si registra un -17% dei contagi e con un numero superiore di test. Negli ultimi sette giorni i casi sono in calo del 26%. Altre 7 le vittime del virus (2 risalenti al 17 settembre, 4 al 18 settembre e 1 al 19 settembre) e 501 i guariti.

Lieve aumento dei ricoveri in area medica: sono 660 i pazienti nei reparti Covid, 3 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva invece sono 96 i posti letto occupati (-5) con 2 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania 237, Palermo 103, Messina 45, Siracusa 36, Trapani 27, Caltanissetta 21, Enna 17, Ragusa 16, Agrigento 12. Gli attuali positivi nell'isola sono 21.042, di cui 20.286 in isolamento domiciliare.

Sono 2.407 i nuovi casi di Covid in Italia, registrati attraverso 122.441 tamponi, numero di tamponi (molecolari e antigenici rapidi). I decessi oggi sono 44, portando a 110.354 il numero totale di vittime finora in Italia dall’inizio della pandemia. I ricoverati con sintomi sono attualmente 3.982, con un incremento di 43 unità su ieri; in terapia intensiva sono in 523 ricoverati (-7), con 21 ingressi (ieri 40). Gli attualmente positivi in Italia sono 112.514; le persone di isolamento domiciliare sono ad oggi 108.009.

I dimessi guariti sono finora 4.395.648. Il numero totale di tamponi finora effettuati in Italia (tra test molecolari e test antigenici rapidi) 89.542.931, per un totale di 33.686.794 persone. La regione che oggi conta il maggior numero di nuovi casi è la Sicilia con 514, seguita da Emilia Romagna con 333, Lazio con 243, Toscana con 231 e Veneto con 229. Nessun nuovo caso in Valle d’Aosta e uno solo in Molise.

