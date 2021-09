Obbligo del green pass, in Sicilia non c'è la corsa ai vaccini

In Sicilia non c’è stata finora la corsa a vaccinarsi per ottenere il green pass. Sarà colpa del gran caldo e della voglia di trascorrere le ultime giornate al mare oppure perché i siciliani devono ancora metabolizzare che il certificato diventerà indispensabile a partire dal 15 ottobre, fatto sta che fino a questo momento l’affluenza negli hub e nei centri vaccinali dell’Isola è stata pressoché costante e senza particolari picchi di presenze.

In base ai dati forniti dal governo - scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola - sono poco meno di un milione le persone che devono ancora ricevere una dose di vaccino nella fascia d’età tra i 20 e 69 anni: si tratta di circa il 20 per cento di quanti sono potenzialmente abili al lavoro che, in questo momento, non potrebbero svolgere la propria professionale sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato.

Secondo gli ultimi dati a disposizione, mercoledì le dosi somministrate sono state 21.381, giovedì 19.496 e venerdì sono risalite fino a toccare quota 21.200: è il segnale evidente che, nelle ultime 72 ore, non c’è stato alcun discostamento dalla media settimanale di 21.887 vaccinazioni al giorno.

