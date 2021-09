Coronavirus, contagi in calo in Sicilia: sono 602 i nuovi casi, stabili i ricoveri

Sono 602 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia su 18.758 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Contagi di nuovo in calo: il tasso di positività scende al 3,2%. Ieri era al 4,7% con 878 casi. Stabili i ricoveri. È quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute.

Sono 16 i decessi, ma anche questa volta non si riferiscono solo alle ultime 24 ore. Come precisa la Regione, infatti, 5 sono di ieri, 7 del 15 settembre, 1 del 14, 1 del 5 settembre; ancora altri due di agosto, rispettivamente del 25 e 22.

L'Isola è di nuovo prima per numero di nuovi contagi. In Sicilia gli attuali positivi sono 21.777, di cui 20.982 in isolamento domiciliare (ossia il 96,3%), 696 ricoverati nei reparti ordinati (1 in meno rispetto a ieri) e 99 in terapia intensiva (stesso dato di ieri) con 6 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. I guariti oggi sono 1529.

A livello provinciale i contagi sono in calo o stabili in tutte le province. Messina è prima per numero di casi: 125. A seguire: Palermo 118, Trapani 91, Siracusa 87, Catania 75, Ragusa 54, Caltanissetta 23, Agrigento 19 ed Enna 10.

Cala il numero dei nuovi contagi anche a livello nazionale: in Italia sono stati 4.552 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 5.117 di ieri su 284.579 tamponi, a fronte dei 306.267 di ieri, per cui il tasso di positivita scende dall’1,7% di ieri all’1,6% di oggi, 66 morti (ieri 67) per un totale di 130.233 da inizio pandemia.

I ricoveri ordinari sono 3.989 (29 in meno rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva 525 (sei in meno), con 34 ingressi del giorno (ieri 34).

