Via alla scuola in Sicilia, Suraniti: "Studenti e famiglie adottino comportamenti virtuosi"

«La scuola, in stretta relazione con la famiglia e con le agenzie educative del territorio, dovrà fare emergere le potenzialità di ciascuno studente, impegnandosi ancora di più nella realizzazione del progetto di vita degli alunni con disabilità o a rischio di povertà educativa. La scuola, infatti, è un luogo sicuro, ma occorre che i comportamenti virtuosi in tale contesto siano presenti da parte di tutti gli studenti e tutte le famiglie anche nell’extra-scuola». Lo dice il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Stefano Suraniti, per l’avvio dell’anno scolastico in Sicilia.

«La pandemia ha palesato con maggiore evidenza come i nostri comportamenti possano influenzare le vite degli altri. L’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, come Direzione e come Ambiti territoriali, ha accompagnato le scuole nel percorso che ha portato alla riapertura. Con il completamento delle operazioni di supplenza prima dell’inizio delle lezioni, si è garantito il pieno diritto all’istruzione degli studenti. È stata posta particolare attenzione, inoltre, all’assegnazione tempestiva dei docenti di sostegno agli alunni con disabilità».

«In queste settimane - conclude Suraniti - visiterò diverse scuole siciliane per sottolineare la vicinanza concreta dell’amministrazione». Oggi Suraniti inizierà con la visita all’Istituto comprensivo Maneri-Ingrassia-Don Milani di Palermo.

