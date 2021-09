Coronavirus, in Sicilia risale la curva del contagio: altri 878 casi ma diminuiscono ancora i ricoveri

Sono 878 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 18.682 tamponi processati e l'indice di positività sale al 4,7% (ieri 2,5%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 471 i casi registrati su 19.075 tamponi. Numeri leggermente più alti rispetto agli ultimi giorni ma il dato confortante è ancora il calo dei ricoveri, -3 in regime ordinario. I decessi sono 20 ma come ormai avviene da tempo, la Regione Siciliana comunica che quasi tutti i decessi si riferiscono ai giorni precedenti; uno solo è avvenuto nelle ultime 24 ore.

Attualmente ci sono 22.720 positivi al Coronavirus nell'Isola, di cui 697 ricoverati in ospedale (regime ordinario), 99 in terapia intensiva e 21.924 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 261.985, mentre i decessi a 6.657. Da inizio pandemia sono state 291.362 le persone contagiate dal Covid in Sicilia.

A livello provinciale, sono 129 i nuovi casi a Palermo, 295 a Catania, 169 a Messina, 107 a Siracusa, 53 sia a Ragusa che a Trapani, 23 a Caltanissetta, 29 ad Agrigento, 20 a Enna.

Anche a livello nazionale, lieve rialzo per la curva epidemica: i nuovi casi sono 5.117 contro i 4.830 di ieri. I tamponi sono 306.267 (ieri 317.666) con un tasso di positività che sale leggermente dall’1,5% all’1,7%. I decessi sono 67 (ieri 73) per un totale di 130.167 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in calo anche i ricoveri: le terapie intensive sono 9 in meno (ieri -14) con 30 ingressi del giorno, e scendono a 531, mentre i ricoveri ordinari calano di 140 unità (ieri -37) e sono 4.018.

