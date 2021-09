Vaccini in Sicilia, Razza: "Da lunedì terza dose ai soggetti trapiantati"

"Lunedì si parte in Sicilia dai soggetti trapiantati per la terza dose. Tra stasera e domani avremo contezza dell'intera platea dei fragili". Così l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Anche sull'isola dunque prenderà il via il piano per somministrare la terza dose del vaccino anti-Covid ai fragili così come nel resto d'Italia.

Covid, contagi in calo

Il calo dei positivi e degli ospedalizzati in Sicilia "è frutto delle disposizioni del governo nazionale e dei provvedimenti settoriali assunti dal presidente della Regione siciliana: questo mix sta producendo la riduzione dei contagi". Così Razza commenta la diminuzione dei contagi con l'Isola che non è più al primo posto in Italia per positivi giornalieri. "Nessuno pensi che il problema sia stato superato - avverte Razza - Abbiamo bisogno di consolidare questi risultati, ovviamente attraverso il costante impegno nella campagna vaccinale e mettendo in sicurezza i luoghi di lavoro".

Green pass negli uffici

"Il problema è per quei partiti costretti a dire ora che è bellissimo". Così l'assessore commenta invece l'ipotesi sui cui sta ragionando il governo Draghi riguardo l'obbligatorietà delgpass negli uffici pubblici ma anche nel privato. Nelle scorse settimane il governo Musumeci aveva adottato un provvedimento che prevedeva l'obbligatorietà del Green pass negli uffici pubblici, anche per l'accesso: tutto si è bloccato per le proteste soprattutto da parte di alcuni alleati come la Lega, ma soprattutto per l'intervento dell'Authority. "Non è la prima volta che disposizioni del governo della Regione siciliana diventano best practice e non per motivi particolari ma semplicemente perché si trattava di misure di buonsenso", conclude Razza.

