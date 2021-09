Sicilia in zona gialla almeno fino al 4 ottobre, ma Roma potrà fare uno sconto se i ricoveri caleranno

Il calo dei contagi c'è e la speranza che la curva in Sicilia continui a scendere aumenta giorno dopo giorno. Ma è ancora lontana l'ipotesi di un passaggio dell'Isola in zona bianca, allineandosi al resto d'Italia.

Almeno fino al 4 ottobre, infatti, come spiega Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia in edicola, non sembrano possibili cambiamenti. Il condizionale è d'obbligo perchè da Roma non escludono maggiore elasticità, ovvero «un allentamento delle misure restrittive entro la fine di questo mese, nel caso in cui l’Isola arrivasse già solo a sfiorare il confine tra giallo e bianco».

Nella fotografia scattata dalla Cabina di regia in vista del monitoraggio Covid, la Sicilia non ha superato l’esame dei parametri decisionali mostrando livelli di rischio superiori alle soglie critiche, pure nel tasso di saturazione dei posti letto in terapia intensiva, pari all’11,2%, cifra vicinissima ma non coincidente alla quota limite del bianco (10%). Dunque, le chance di un cambiamento sono spostate al prossimo martedì.

Se la prossima settimana si scenderà sotto il livello di allerta, e se poi il dato «sarà confer- mato il 28 settembre - spiega il ministero -, allora la Sicilia tornerà in bianco il 4 ottobre, perché occorrono due settimane consecutive con parametri di rischio inferiori o uguali alle soglie critiche per passare da una sfumatura all’altra».

In Sicilia, intanto, secondo l'ultimo bollettino, i nuovi contagi sono 684 con un'incidenza che è scesa al 4% (lunedì era al 5%) . Sul fronte ospedaliero rispetto a lunedì si registrano 24 ricoverati in meno, di cui 4 in terapia intensiva dove ci sono complessivamente 99 pazienti.

